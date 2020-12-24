В этом декабре слоган всех праздничных событий в Омске «В Новый год за счастьем». Мы очень устали от негатива, а значит, нужно сделать что-то такое, что принесет радость, наполнит жизнь приятными заботами и заставит строить планы на будущее. Таким переломным и судьбоносным шагом вполне может стать покупка квартиры.Кто-то может поспорить и сказать, что для этого нужны накопления и серьезные. Да нужны, но не всегда.Например, если вы решили купить себе новое жилье в микрорайоне Рябиновка, вам даже на первый взнос по договору ипотечного кредитования копить не нужно. При оформлении сделки можно воспользоваться предложением застройщика, согласно которому договор ипотечного кредитования можно заключить без первоначального взноса под 3,1% * годовых. На омском рынке недвижимости это уникальное предложение. Причем, стоимость одного квадратного метра жилья в полностью отделанной новой квартире – всего от 38 000 рублей.Важно, что возможность выгодно приобрести жилье с максимально удобными условиями расчетов – далеко не единственный плюс покупки. «Рябиновка» - это тихий зеленый район. Здесь нет шума автотрасс и не дымят промышленные предприятия. При этом в центр города можно добраться всего за полчаса, а то и быстрее. Территория микрорайона напоминает собой уголок спокойного европейского города – просторные парковки, ухоженные дворы, яркие детские площадки, зеленые газоны и цветущие клумбы, чистота и благоустроенность. Здесь есть своя поликлиника, торговый центр, аптеки, одним словом социальная инфраструктура уже создана и продолжает развиваться.А со дня на день в микрорайоне Рябиновка будет сдан в эксплуатацию большой, современный, оборудованный по последним требованиям детский сад на 310 мест. Строители уже закончили внутреннюю отделку помещений, следующий этап - установка не монтируемого оборудования для кухни, прачечной, медицинского кабинета. Одновременно будут завозить мебель. Новоселье садик отпразднует сразу же после того, как пройдет процедуру лицензирования. В дальнейших планах развития микрорайона – строительство общеобразовательной школы.Ну а самый главный плюс для потенциальных собственников жилья в «Рябиновке» - комфортные, уютные квартиры в домах, построенных по самым современным технологиям с применением высококачественных материалов. В окнах - пятикамерные стеклопакеты, в ванных комнатах, туалетах и кухнях - импортная сантехника. И еще, что весьма выгодно отличает микрорайон, его экономичность в части энерго- и ресурсосбережения. Стены домов дополнительно утеплены. В каждой квартире индивидуальный отопительный газовый котел с системой регулировки подачи тепла. Хозяин может самостоятельно устанавливать температуру в квартире, что значительно сокращает коммунальные расходы по статьям «теплоснабжение» и «горячее водоснабжение».И это еще не все бонусы, которые получает собственник вместе с покупкой жилья в микрорайоне Рябиновка.Подробную информацию об акциях и предложениях, которые застройщик предлагает потенциальным покупателям можно получить по телефону 38–25–16 и на сайте рябиновка55.рф .* Рассрочка предоставляется ООО «Красный квадрат». Срок действия акции с 1 по 31 декабря 2020 г. Подробности программы по тел.: 38-25-16На правах рекламы