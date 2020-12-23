Омич решил взять поимку воришки, «позаимствовавшего» у него деньги, в собственные руки. Все началось после того, как однажды у него в гостях побывала 35-летняя знакомая. Проснувшись утром, мужчина обнаружил, что из установленного в квартире сейфа пропали 50 тысяч и золотой браслет стоимостью 60 тысяч рублей.Кроме приятельницы в квартиру больше никто не заходил, поэтому она и стала единственной подозреваемой. Мужчина решил в прямом смысле слова поймать ее за руку. Он снова пригласил женщину в гости. Когда она в очередной раз открыла сейф ключами и полезла внутрь за чужими деньгами, попалась в мышеловку, установленную хозяином, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.Расследование уголовного дело в отношении воровки уже закончено, его передали на рассмотрение в суд. Если вину фигурантки докажут, ей грозит до 5 лет колонии. Предусмотрено ли какое-то наказание для покалечившего его знакомого, не уточняется.ТЕМ ВРЕМЕНЕМ:Это, кстати, не первая странная криминальная история, случившаяся за последнее время в Омске. Например, молодой омич пошел на преступление, чтобы на чужие деньги купить себе конфеты и вафли. Он трижды грабил офисы микрозаймов. Однажды даже сжалился над кассиром и оставил ей 300 рублей «на чай».Другой сладкоежка вынес из магазина 250 кг конфет. Третий украл 20 шоколадных батончиков. Воришка даже придумал хитроумный, как ему казалось, план. Он собирался продать украденное, а вырученными деньгами погасить платеж по кредиту. А однажды несколько молодых людей вынесли ночью из магазина несколько коробок с мороженым. И вот эта история самая печальная – по пути украденное растаяло.Был недавно и случай с непатриотичным жителем Омска. Мужчина избил соседа табуреткой из-за того, что тот мешал ему спать, выкрикивая название хоккейного клуба «Авангард».ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Омич, ради вафелек дважды грабивший офис быстрых займов, пошел на дело третий разНапомним, первый раз сообщение об омиче, который грабил офисы быстрых займов, чтобы потом купить продукты появилось три недели назад. После первого ограбления его отпустили под подписку о невыезде. Тогда он украл 13 тысяч рублей. Однако 24-летний грабитель решил не останавливаться и пошел на преступление во второй раз. Он украл в офисе микрозаймов в том же районе на Лобкова 5 тысяч рублей, но оставил кассиру несколько сотен на чай и конфеты. По словам грабителя, украденные деньги он потратил на «печеньки, вафельки и коктейль». (Далее...)Омич получил табуреткой по голове за крики «Авангард – чемпион!»34-летний фанат «Авангарда» накануне смотрел матч любимой команды с «Ак-Барсом». Обрадовавшись победе омской команды мужчина в порыве эмоций несколько раз выкрикнул в окно «Авангард – чемпион!». В это время в доме напротив другой омич отдыхал перед трудным рабочим днем и проснулся от громких криков соседа. (Далее...)