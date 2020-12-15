В Омске сдали многоэтажку из реестра «проблемных домов дольщиков»

Администрация города продолжает уделять большое внимание проблеме обманутых дольщиков. Это планомерная работа, главная цель которой - помочь людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

И для них есть хорошие новости. Удалось сдать в эксплуатацию одну из проблемных многоэтажек. Разрешение на ввод в эксплуатацию объекта по улице 70 лет Октября, дом № 3/1 подписано 8 декабря 2020 года. Это значит, что в дом можно заселяться.

Как сообщили накануне в департаменте архитектуры и градостроительства администрации города Омска, генеральным подрядчиком при завершении строительства жилого дома является ООО «Сибградстройдеталь Инвест». Львиную долю работ выполнила именно эта компания. За ее работой пристально наблюдали 97 омичей, которые в свое время купили квартиры в указанной многоэтажке.

Введенный объект на Левом берегу представляет собой 18-этажный жилой дом, в том числе с включением подземного этажа. Здание рассчитано на 139 квартир. Площадь застройки составляет 10316,5 кв. м.

Квартиры в указанном жилом доме ждали 97 граждан. Участники долевого строительства 8 декабря 2020 года в честь завершения строительства и ввода в эксплуатацию разместили баннер с благодарностью на фасаде жилого дома. В ближайшее время их ждут приятные хлопоты: они смогут отметить новоселье и получить ключи от долгожданных квартир.