На бульваре Мартынова завершают монтаж палубной доски

Только за первые три года власти преобразят 25 объектов в различных округах города. Причем все зеленые зоны отбирали сами жители. Один из таких объектов - бульвар Мартынова. Сейчас там заканчиваются работы по благоустройству.

Отметим, что аукцион на подряд по замене террасного покрытия выиграла компания ООО «Олимп», стоимость работ составила 4 миллиона 679 тысяч рублей.

Как сообщили в департаменте городского хозяйства администрации города Омска, в настоящее время подрядчик продолжает укладку палубной доски, в ноябре были демонтированы старое покрытие, щебеночное основание, установлена обрешетка. Новое покрытие точно должно прослужить долго. Все работы ведутся по заранее утвержденному графику.

- Мы укладываем террасные доски на площади более 1500 квадратных метров, новое покрытие обладает повышенными прочностными характеристиками, выдерживает усиленную нагрузку, палубная доска устойчива к резким сменам температуры и повышенной влажности, - рассказал директор ООО «Олимп» Игорь Земсков. - После доставки в Омск доски из лиственницы были обработаны и пропитаны.

Напомним, что террасная доска, уложенная при проведении первого и второго этапов работ на бульваре Мартынова, не выдерживала интенсивную нагрузку и ломалась при внешнем воздействии. В итоге в администрации города было принято решение о замене пустотелой террасной доски, использованной ранее при благоустройстве бульвара, на палубную доску из натурального дерева с обрешеткой из бруса хвойных пород. На это было указано предыдущему подрядчику, который выполнял работы по благоустройству.

Однако прежний подрядчик ООО «Новые технологии» в добровольном порядке отказывался исправлять дефекты покрытия, на которые указала администрация. По решению суда замечания к работам, выполненным в 2018 году, должны быть устранены ООО «Новые технологии», исполнительный лист передан в Управление федеральной службы судебных приставов по Омской области. Однако «Новые технологии» от исполнения решения суда уклоняются. Затраты на проведение работ в городской бюджет будут в дальнейшем также взысканы с этой подрядной организации. Это единственный вариант решения проблемы.

В осенний период на бульваре Мартынова подрядчик ООО «Домострой» совместно с Управлением дорожного хозяйства и благоустройства Омска заменил искусственный газон на литературном форуме, отремонтировал скамейки, фонари и перголы, а также выполнил частичную замену тротуарной плитки. Так что совсем скоро бульвар Мартынова, ставший одним из излюбленных мест для прогулок горожан, заиграет новыми красками.