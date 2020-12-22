Лайфхак для автовладельцев от «Автокора»

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Сохранить время и деньги в процессе ремонта автомобиля – задача не из легких. Особенно если речь идет о качестве. Поэтому на поиск компромисса автовладельцы нередко тратят огромные деньги и бесценное время. Но есть те, кто забыл о компромиссах. Потому что доверили ремонт своих транспортных средство личным автомеханикам – сотрудникам компании «Автокор».

Большинство клиентов сервисного центра «Автокор» сохраняют лояльность к компании уже на протяжении почти 20 лет. Причин тому несколько:

1. Профессиональные, ответственные и увлеченные своим делом специалисты;

2. Высокоточное оборудование;

3. Уникальные материалы, современные технологии, прогрессивные способы выполнения работ;

4. Только качественные комплектующие;

5. Адекватная цена;

6. Гарантия.

В компании практикуется комплексный подход и понимание того, что одна поломка нередко является следствием другой. Поэтому здесь всегда осуществляется профессиональная диагностика, которая позволяет определить самые эффективные и правильные методы ремонта ДВС.

А после окончания ремонта предоставляются рекомендации по дальнейшему обслуживанию и эксплуатации транспортных средств.

Многие годы компания «Автокор» доказывает, что ремонт двигателя может быть эффективней полной его замены. А практика показывает, что комплексный подход, профессионализм и отработанные технологии позволяют серьезно продлить срок эксплуатации транспортного средства и сэкономить тем самым денежные средства.

Сергей Банников, директор сервис-центра «Автокор»:

«На омском рынке мы работаем с 2000 года. Основная сфера нашей деятельности - механическая обработка деталей двигателей любых транспортных средств: грузовых, легковых автомобилей всех марок, воздушного транспорта, спецтехники. Это ремонт и восстановление практически всех деталей ДВС: шатунов, карданных валов, коленвалов, ГБЦ, блоков цилиндров и т.д.

Кроме того, сейчас мы предлагаем новую услугу: ремонт турбокомпрессоров.

Отмечу, что вернуть новую жизнь двигателя – задача не из простых. Потому что важно не просто восстановить работоспособность мотора и продлить на какое-то время срок его службы. Наша основная задача - гарантированно обеспечить долговечный результат. А это возможно только, если детали ДВС восстанавливаются до первозданного вида. Добиться этого можно лишь том случае, если работать с использованием качественного инструмента, самого высокоточного оборудования и уникальных методик, позволяющих повышать качество, но при этом снижать трудозатраты и стоимость ремонта. Поэтому в нашей компании ресурс двигателя после капремонта повышается в среднем на 20%. А обкатка при этом не требуется! Наши клиенты могут сразу после ремонта активно эксплуатировать свои транспортные средства без риска износа двигателей».

Убедиться в этом может каждый. Чтобы уже навсегда забыть о поиске нужного автосервиса, а просто довериться профессионалам компании «Автокор», находящейся по адресу: ул.Пархоменко, 9.

Телефоны 53 68 28, 8 913 988 84 79

Сайт Autokor-omsk.ru