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Омские экологи решили, что воздействие на окружающую среду для создания парка на месте дендросада имени Гензе допустимо

На отделенном от дендросада участке планируют создать рекриацинный комплекс «Старозагородный»
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Часть дендросада в Омске уже давно хотят отделить и сделать там современный парк.

Часть дендросада в Омске уже давно хотят отделить и сделать там современный парк.

Фото: Анна МИКУЛА

В Омске не утихают споры вокруг дендрологического сада имени Гензе. Инициатива отделить часть территорий и изменить их статус и создать там рекриационный комплекс вызвала недовольства и недоверие со стороны горожан. Омичи неоднократно высказывали сомнения в том, что на отделенной территории сделают именно парк, а не застроят ее очередными коттеджами.

В Омске даже провели общественные слушания, которые закончились громким скандалом. В зал пустили всего несколько десятков человек, хотя желающих поучаствовать было гораздо больше. Тогда у дверей остались стоять журналисты и общественники, которым предложили понаблюдать за ходом дискуссии с помощью онлайн-трансляции. Результаты этих слушаний с помощью губернатора признали не действительными и назначили новую дату слушаний, куда должны были попасть все желающие. Но из-за строгих ограничений по коронавирусу слушания так и не состоялись.

А недавно региональное минприроды опубликовало заключение общественной экологической экспертизы по проекту "О создании природного рекреационного комплекса "Старозагородный"". Экологи пришли к выводу, что планируемые действия, о которых омичам уже рассказывали в виде концепции нового парка, не нанесут вреда экологии и позволят заняться его благоустройством.

- По итогам организованных Министерством природных ресурсов и экологии Омской области комплексных экологических обследований, проведенных независимой организацией, установлена целесообразность преобразования памятника природы регионального значения путем изменения его границ и создание нового природного рекриационного комплекса. В создаваемом природном рекриационном комплексе "Старозагородный" планируется восстановить естественный ландшафт, оборудовать зоны рекриации, экологические тропы, проводить другие мероприятия, соответствующие статусу ООПТ и требованиям природного законодательства, - говорится в выводах общественной экспертизы.

Также общественники предлагают установить несколько запретов на уже преображенной территории. Так в тексте документа упоминается о запрете на выгул домашних животных на территории парка, сбор растений, а также разведение костров.

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