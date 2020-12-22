«Транснефть - Западная Сибирь» обеспечивает высокий уровень исследований нефти и нефтепродуктов

За 2020 год в лабораториях АО «Транснефть - Западная Сибирь» было выполнено более 70 тысяч исследований нефти и нефтепродуктов и выдано более 17 тысяч протоколов испытаний. Все испытания проводились с применением Единой лабораторной информационной системы (ЕЛИС). Внедрение ЕЛИС в текущем году обеспечило высокий уровень оперативности получения информации по качеству нефти и нефтепродуктов за счет автоматизации деятельности лабораторий. Также новая система позволила минимизировать время на обработку и оформление результатов.

В текущем году АО «Транснефть - Западная Сибирь» обновило материально-техническую базу лабораторий. Для аналитических лабораторий Омского, Томского, Новосибирского, Красноярского районных нефтепроводных управлений было приобретено порядка 30 единиц новых приборов. В их числе - анализаторы для определения содержания органических хлоридов, сероводорода и метил-, этилмеркаптанов и дополнительное оборудование для хранения арбитражных проб нефти в соответствии требованиям ГОСТ.

В арсенале сотрудников лабораторий на линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) «Омск» Омского районного нефтепроводного управления (РНУ) и ЛПДС «Сокур» Новосибирского РНУ появились новые автоматические анализаторы для определения предельной температуры фильтруемости дизельного топлива, а также титраторы кулонометрические для определения массовой доли воды в дизельном топливе. Это оборудование позволяет проводить исследования нефтепродуктов в короткие временные сроки в автоматическом режиме. Для испытательной лаборатории ЛПДС «Омск» был приобретен автоматический счетчик частиц в жидкости. Прибор дает возможность оперативного мониторинга количества абразивных частиц в дизельном топливе.

Все новые приборы подключены к Единой лабораторной информационной системе ПАО «Транснефть». Программное обеспечение приборов позволяет проводить обработку, отображение, хранение и передачу результатов измерений на внешние устройства и носители информации.