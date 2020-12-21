Омичка сделала из шоколада Шар Бухгольца

Вес шара больше килограмма. Фото: Instagram.com

Настоящий сладкий шедевр создала кондитер из Омска Оксана Белобородова. Девушка признается: сладкое – это ее настоящая слабость. Творением из шоколада она увлеклась всего лишь год назад. Все началось с бесплатных мастер-классов в интернете. Рукам мастера уже принадлежат такие необычные шедевры, как бургер из шоколада, цветок в горшке из него же или, например, шоколадный градусник. А недавно мастер замахнулась на создание копии знаменитого Шара Бухгольца. Задумка в голове кондитера родилась спонтанно.

- Мне пришла идея: а что если сделать омскую достопримечательность? Шар Бухгольца – первое, о чем подумала я. Я омичка и «шарик» – это место встреч и прогулок, историческая точка. Ну, попробовать я должна была. Замахиваться на метровые размеры не стала. Форму такую не нашла бы, и в лифт мой не влез бы такой шар, - смеется Оксана Белобородова.

На создание кондитерского чуда у автора ушел почти целый день. Фото: Instagram.com

А дальше начался трудоемкий процесс создания шедевра. Для него кондитер взяла около килограмма темного шоколада. Он прочнее обычного, поэтому автор остановился именно на этом материале. Девушка отлила две полусферы, соединила их, прогладила швы и затерла.

Но это было полдела. Самым сложным оказалось перенести рисунок с фресок, размещенных на настоящем Шаре Бухгольца. Кондитеру предстояло выполнить просто ювелирную работу. И с первого раза справиться с ней не получилось. Начала Оксана с того, что вместе с сыном съездила к достопримечательности и сделала несколько снимков.

- Я сделала фото каждого фрагмента и отправила на печать на шокотрансфере.

Это интересная печать цветным какао маслом на пищевой пленке специальным принтером, - объясняет кондитер. – Все, фото готовы, начала перенос картинок на шар. Важно было соблюсти пропорции, расстояния между фрагментами. Но не все бывает гладко, когда нужно наносить шокотрансфер на полусферу, а пленка имеет свою жесткость. Первые нанесенные фото были срезаны, так как не получилось выполнить задуманное. Но я учла ошибки и со второго раза все вышло.

В конце трудоемкого процесса девушка покрыла шоколадный шар цветным какао-маслом и постановила его на пьедестал. В соцсетях работа начинающего кондитера вызвала эффект разорвавшейся бомбы. Омичи восхищаются похожестью сладости на настоящую достопримечательность. Самое интересное, что автор не считает свое творение идеальным шедевром.

- Шедевр – это, конечно, громко сказано. Пусть это неидеально, но я делала шарик с душой. Такие классные эмоции и опыт стоят того, - говорит Оксана Белобородова.