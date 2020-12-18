Юристы-аферисты. Как не стать жертвой мошенников

Генеральный директор юридической компании «Ф-Групп» Елена Анатольевна Богданова

Увы, но там, где речь идёт о многолистовых договорах «с мелким шрифтом», клиент оказывается не всегда прав, а частенько и попросту обманут. Кроме того, юристы-аферисты всеми силами пытаются получить с вас деньги, даже если им заранее понятна бесперспективность вашего дела. Как не стать жертвой мошенников или недобросовестных специалистов - об этом мы поговорили с генеральным директором юридической компании «Ф-Групп» Еленой Богдановой.

- Елена Анатольевна, на что в первую очередь необходимо обращать внимание при обращении за юридической помощью, чтобы не стать жертвой недобросовестных юристов?

- Нужно отметить, что существует несколько мошеннических схем. Первая и самая распространённая - это бесплатная юридическая консультация, которую обещают людям. Бесплатность услуг должна насторожить. Квалифицированный юрист не будет оказывать бесплатную юридическую помощь. В компаниях, где усматриваются мошеннические схемы, зачастую первые консультации оказывают даже не юристы. Это менеджеры по продажам, которые нацелены исключительно на заключение договора, на получение оплаты по этому договору, но никак не оказанную качественную юридическую помощь. В добросовестной компании, начиная с момента обращения, с клиентом работает юрист. Он объективно включается в проблему, которую озвучивает человек, сразу, анализируя законодательство и судебную практику, понимает, можно или нельзя ему помочь, специалист озвучивает возможные пути по решению проблемы. В недобросовестных компаниях могут называться совершенно ненужные действия по решению проблемы, более того, их прописывают в договоре и, соответственно, человек, не разбираясь в юридическом вопросе, чаще всего доверчиво соглашается на оплату. Но при этом, повторюсь, объективная причина обращения к таким юристам - это первая бесплатная консультация. Так вот, стоит насторожиться и обращаться не туда, где вам обещают что-то даром, а туда, где вам реально могут помочь.

- То есть бесплатной юридической консультации быть не может в принципе?

- Бесплатные юридические консультации получить можно. Но воспользоваться такими услугами имеют право лишь некоторые категории граждан, например, пенсионеры, сироты или инвалиды и по весьма ограниченному спектру вопросов. Иные «бесплатные консультации», как правило, заканчиваются навязыванием платных и довольно неквалифицированных юридических услуг.

- Вы сказали о нескольких самых распространённых мошеннических схемах. Одна из них - это обещание бесплатной консультации. Какие остальные?

- Мошенники порой идут на самые изощрённые способы. Распространена, например, такая схема, как «фирмы-зеркала», когда регистрируют юридическую контору с созвучным названием уже действующей фирмы. Порой даже в одном и том же здании. Доходит до того, что клиенты оставляют комментарии, претензии и отзывы на сайте и страницах в соцсетях совершенно не той юридической фирмы, которая оказывала услуги. С таким случаем мы сами столкнулись. Дело в том, что по адресу, где расположен наш офис, зарегистрирована ещё одна юридическая компания с созвучным названием. Сейчас наша компания называется «Ф-Групп», а до недавнего времени название звучало как «Федерал». Так вот, у наших коллег название было похожим. Даже имя и отчество руководителя были такими же, как у меня - Елена Анатольевна. На своём сайте мы не раз обнаруживали негативные отзывы не наших клиентов, а тех людей, которые обратились в ту самую компанию. Приходилось высылать людям наши реквизиты, указывать на различия, и когда люди понимали, что это не мы оказывали им услуги, они очень удивлялись.

- Если человек всё-таки стал жертвой таких псевдоюристов, можно ли исправить ситуацию? Например, вернуть зря потраченные деньги или добиться решения своей проблемы через другие юридические конторы?

- Стоит сказать, что зачастую юристы из «бесплатных консультаций» помогают клиентам лишь написанием жалоб в различные инстанции, которые можно составить и без их бесценного вмешательства. Итог один: никаких гарантий и минус определённое количество денег из семейного бюджета.

Человек, который по каким-либо причинам утратил интерес к получению услуг, вправе обратиться в юридическую компанию с уведомлением о расторжении договора. Такое заявление необходимо подать в письменной форме, т. е. в той же форме, что и сам договор.

Если юрист отказывается вернуть уплаченные потребителем денежные средства под предлогом оказания услуг в полном объёме, необходимо сопоставить объём выполненной работы с объёмом, прописанным в договоре. А также проверить целесообразность и необходимость прописанных в договоре услуг.

Другое дело, если юридические услуги на момент отказа от их получения уже оказаны. Жалобы, претензии составлены и разосланы адресатам, иски предъявлены и т. п. В таком случае вернуть деньги возможно только в случаях ненадлежащего исполнения обязательств со стороны юридической компании: при нарушении установленного договором срока оказания услуги или при существенном нарушении требований к качеству оказанной услуги или ином существенном отступлении от условий договора.

Важный момент в вопросе возврата денег по договору с такими псевдоюристами - подписанный клиентом акт об оказанных услугах. Зачастую такой акт предлагается подписать вместе с другими документами или договором, и, человек, не вчитываясь, подписывает весь пакет документов. Однако по факту услуги ещё не оказаны. Если такой акт подписан, а услуги не оказаны или оказаны некачественно, то помочь вернуть деньги гораздо сложнее. Но не совсем безнадежно.

- То есть, услуги формально могут быть оказаны, а обещанного результата нет, что тогда?

- Следует иметь в виду, что недостижение желаемого результата от юридической услуги не является достаточной причиной для признания такой услуги некачественной. Несомненно, профессиональный юрист должен оценить реальность той цели, с которой к нему обратился потребитель, найти надлежащие фактические и правовые основания, учесть сложившуюся судебную практику по поставленному вопросу, изучить доказательственную базу, просчитать возможные риски. Ведь действительно профессиональная помощь не должна навредить интересам клиента, вызвать дополнительные неоправданные для него затраты. В то же время гарантировать положительный для него результат юрист также не может, поскольку решение вопроса «о праве» находится вне пределов его компетенции. Он может лишь поспособствовать положительному решению проблемы путём профессионального выполнения своих обязанностей, но повлиять на суд или иное принимающее решение лицо - нет.

- Существует ли какой-то стандартный алгоритм действий, соблюдая который можно обезопасить себя при обращении за юридической помощью. Допустим, какие-то действия можно совершать, а чего-то делать ни в коем случае нельзя?

Во-первых, не поленитесь поискать в интернете информацию о юридической фирме, почитайте отзывы о компании, поищите её в социальных сетях. Серьёзная компания всегда имеет свой сайт, свою страничку в соцсетях, где по отзывам клиентов можно сформировать объективное представление о компании и ее репутации.

Если вам всё-таки пришлось обращаться за юридической помощью, делайте это по рекомендации знакомых. Это самый эффективный способ выбора специалиста в юридической сфере. Потому что рекомендации для юриста - это результат многолетней кропотливой работы. После обращения в юридическую компанию не торопитесь с подписанием договора, а в день посещения ограничьтесь тем объёмом услуг, которые вам готовы оказать без оплаты, тем самым оставьте себе время для оценки потребности в возмездных услугах и наличия финансовой возможности их оплаты, в том числе с учётом мнения членов семьи.

Во-вторых, если принято решение воспользоваться платными юридическими услугами, предварительно до подписания договора ознакомьтесь с прейскурантом цен, действующим в данной компании, и в случае непонятности уточнить стоимость и содержание каждой из предлагаемых услуг.

В-третьих, тщательно взвесьте возможную выгоду от получения юридических услуг, сопоставив с затратами на их оказание, так как даже при вынесении положительного судебного решения, стоимость услуг юристов взыскивается судом в разумных пределах, которые далеко не всегда покрывают их реальную стоимость.

В-четвёртых, не стоит подписывать договор, не прочитав его содержание самым внимательным образом, уделяя особое внимание тексту, внесённому мелким шрифтом.

В-пятых, убедитесь в том, что весь объём предлагаемой юридической помощи отражён непосредственно в тексте договора, а также чётко определён срок её оказания, поскольку те услуги, которые не были прямо указаны в договоре, не могут быть впоследствии востребованы потребителем, даже если существовала устная договорённость об их оказании.

В-шестых, не подписывайте акт выполненных работ при заключении договора, если предусмотренные им услуги ещё не оказаны.

И самое главное - знать, что обратиться в адрес надзорных и контролирующих органов можно самостоятельно без помощи юристов. Для этого в каждой службе организовано рассмотрение устных и письменных обращений граждан в соответствии с Федеральным законом.

Воспользоваться необходимыми образцами документов - заявлениями, претензиями, исками, договорами и т. д., можно при помощи разнообразных электронных систем, государственных и других справочно-информационных ресурсов в сети интернет, в том числе на сайтах органов государственной власти.

В заключение разговора с нашим экспертом Еленой Богдановой хочется добавить, что 100-процентную гарантию положительного разрешения ваших проблем могут дать только мошенники. На рынке юридических услуг существует огромная конкуренция, и некоторые недобросовестные игроки, чтобы блеснуть на фоне своих коллег, обещают невозможное. К примеру, если шанс на выигрыш дела составляет 1:10 000, юристы-мошенники уверяют, что успех обеспечен. Правда, забывают добавить, с какой вероятностью. Впоследствии они либо игнорируют разочарованных клиентов, либо заявляют им, что получили вознаграждение за работу, а не за результат, и сделали всё возможное. Не стоит слишком верить юристам с «гарантированным» результатом. Гораздо больше шансов выиграть дело со специалистом, который здраво взвесит все за и против и честно обрисует перспективы. И да, скорее всего, это будет дороже.

С коллективом

Автор: Александр Руяткин. Источник ИА «Омск Здесь»

Фото из личного архива Елены Богдановой

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